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MEDYA

Hadi Özışık: TÜSİAD'ın gönlünde yatan isim Ekrem İmamoğlu

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın genel kurulda yaptığı açıklamalar, arka plandaki ekranda yer alan 'sorular' başlıklı ifadelerle tepki çekti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu soruların Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek amacıyla sorulduğunu iddia etti ve bu görüşünü, İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akplatan’ın gözaltına alındığı dönemdeki açıklamalarıyla destekledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, geçtiğimiz gün genel kurulda yaptığı açıklamalar birçok kişi tarafından tepki çekmişti.

Aras’ın konuşması sırasında arka plandaki ekranda ise ‘sorular’ başlıklı bazı soru cümleleri yer almıştı. Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TÜSİAD tarafından sorulan bu soruların Ekrem İmamoğlu’nu destekleme amacıyla sorulduğunu sorulduğunu iddia etti.

O KONUŞMAYI HATIRLATTI

Özışık, bu iddiasını Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akplat’ın gözaltına alındığında yaptığı açıklama ile destekledi.

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