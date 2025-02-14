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BM'de 'Turkey' yerine 'Türkiye' vurgusu! Fahrettin Altun'dan teşekkür

BM Parlamenterler Oturumu'nda AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, anons sırasında "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılmasını talep etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu hassasiyeti sosyal medyada paylaşarak, Türkiye adının BM nezdinde tescillendiğini hatırlattı ve Özboyacı'ya teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, konuşma yapmak üzere anons edilirken "Delegate from Turkey please" ifadesinin kullanılması üzerine, ülke adının "Turkey" değil "Türkiye" olarak telaffuz edilmesini istedi.

Özboyacı'nın bu hassasiyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adı BM nezdinde 'Türkiye' olarak tescil edilmiştir. Bütün muhataplarımıza bunu hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullanarak, Özboyacı'ya teşekkür etti.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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