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MEDYA

TUSİAD'IN düğmesine kim bastı? Hadi Özışık'ın morali neden bozuk? Gaffar Yakınca'dan bomba yorum!

TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda, Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve Ayşe Barım’a yönelik soruşturma gibi önemli siyasi gelişmeleri gündeme getirdi. “Ülke olarak moralimiz bozuk” şeklindeki açıklama tepki çekerken, bazı kesimler bu çıkışı destekledi. Gelişmeler, Flash Haber TV ekranlarında Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca tarafından değerlendirildi.

TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu'nda çeşitli toplumsal ve siyasi gelişmeleri gündeme getirerek kamuoyuna ve siyasete mesajlar verdi. Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma, Ayşe Barım’a yönelik tekelleşme iddiaları ve korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden yapılan açıklamalar, tartışmalara neden oldu.

TÜSİAD’ın “ülke olarak moralimiz bozuk” şeklindeki sözleri tepki çekerken, bazı çevreler ise bu çıkışı destekledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Gaffar Yakınca, tüm bu yaşananları tarafından Flash Haber TV ekranlarında değerlendirildi.

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