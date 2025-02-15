Öfkeli kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Denizli'de sanayide yaşananlar kamerada

Denizli'deki sanayide kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Aracını yaptırmak için sanayiye gelen bir kadın sürücü, sinir krizi geçirerek arabasını vatandaşların üzerine sürdü. Ortalığı savaş alanına çeviren kadın sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken, hangi sebeple kriz geçirdiği ise bilinmiyor.

Denizli'deki bir kadın sürücü aracındaki bir sorunu yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Bir süre sonra ise ortalığı savaş alanına çevirdi.

Sinir krizi geçiren kadın sürücü, aracıyla adeta dehşet saçtı. Kontrolsüz bir biçimde aracını sağa sola süren kadın sürücü, sanayi dükkanına daldı.

Arabasını vatandaşların üzerine süren öfkeli kadına kimse engel olamadı.

Kadını durdurmak isteyen vatandaşlar, aracın camlarını kırmak zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın "Abla geliyor... Bak bak geldi! Cinayet..." dediği duyuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadın şoförün neden bu kadar çok sinirlendiği ve sinir krizi geçirdiği ise bilinmiyor.