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MEDYA

İmamoğlu CHP'de direksiyonu ele geçirdi, Özgür Özel nerede?

Flash Haber TV’de yayınlanan Flash Gündem programında Hadi Özışık ve Ersoy Dede, Türkiye’nin gündemini değerlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Ersoy Dede, Flash Haber TV’de yayınlanan Flash Gündem programında Türkiye'nin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi.

Programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu ve 51 ilde düzenlenen GÜRZ-46 operasyonlarında 282 şüphelinin yakalanması, CHP heyetinin kayyım atanan Van’a ziyareti ve Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları, HÜDA PAR’ın Diyarbakır’daki çalıştayda sunduğu 15 maddelik çözüm önerisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sert tepkisi ele alındı. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Yargıyı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla istenen 2 ila 4 yıl hapis cezası da gündemin dikkat çeken konularından biri oldu.

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