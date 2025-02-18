BIST 9.836
DOLAR 36,25
EURO 37,97
ALTIN 3.389,39
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump Daytona 500 yarış pistinde makam aracıyla tur attı
ABD Başkanı Donald Trump Daytona 500 yarış pistinde makam aracıyla tur attı
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'Atma Ziya' göndermesi
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'Atma Ziya' göndermesi
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Öfkeli kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Denizli'de sanayide yaşananlar kamerada
Öfkeli kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Denizli'de sanayide yaşananlar kamerada
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren başarı oranı: Yaşama umudu yüzde 85
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren başarı oranı: Yaşama umudu yüzde 85
TUSİAD'IN düğmesine kim bastı? Hadi Özışık'ın morali neden bozuk? Gaffar Yakınca'dan bomba yorum!
TUSİAD'IN düğmesine kim bastı? Hadi Özışık'ın morali neden bozuk? Gaffar Yakınca'dan bomba yorum!
BM'de 'Turkey' yerine 'Türkiye' vurgusu! Fahrettin Altun'dan teşekkür
BM'de 'Turkey' yerine 'Türkiye' vurgusu! Fahrettin Altun'dan teşekkür
Hadi Özışık: TÜSİAD'ın gönlünde yatan isim Ekrem İmamoğlu
Hadi Özışık: TÜSİAD'ın gönlünde yatan isim Ekrem İmamoğlu
Trump'tan basın mensubuna aşağılayıcı yorum: Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum
Trump'tan basın mensubuna aşağılayıcı yorum: Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum