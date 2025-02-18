CHP’de 'şaibeli kurultay' krizi! Kurultay iptal edilecek mi?

CHP kurultayında delegelere para ve menfaat teklif edildiği iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10’a yakın delege ifade verirken, 8 şüpheli tespit edildi. Soruşturmanın ceza ve hukuk boyutları incelenirken, kurultayın iptali de gündemde.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık genel başkanlığı sona erdi. Özel, özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni genel başkanı oldu.

“ŞAİBE” İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI”

Kasım 2023’te gerçekleştirilen tarihi CHP kurultayının ardından, “şaibe” iddiaları ortaya çıktı.

Para ve menfaat karşılığında, bazı delegelerin oylarının satın alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİALARIN ARDINDAN DÜĞMEYE BASTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaların ardından Ocak 2024’te düğmeye bastı.

Siyaset tarihine “şaibeli kurultay” olarak geçen seçim için soruşturma başlattı.

YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Şu ana kadar 10’a yakın CHP delegesi adliyenin yolunu tuttu ve bilgi sahibi olarak ifade verdi. O ifadeler isim isim belirtilerek Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelere, Özel lehine oy vermesi için, para ve menfaat teklif edildiği öne sürüldü.

PEKİ SORUŞTURMA NASIL İLERLİYOR? HANGİ SÜREÇLER TAKİP EDİLİYOR?

Savcılık, iddialara ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyor. Bunlardan ilki ceza soruşturması, diğeri ise hukuk soruşturması.

Ceza soruşturması kapsamında, verilen ifadelerden yola çıkılarak, banka hesaplarındaki hareketler, mal varlıkları üzerinde inceleme yapılıyor. Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil eden iddialar araştırılıyor.

SAVCILIK, ŞU ANA KADAR 8 ŞÜPHELİ BELİRLEMİŞ DURUMDA

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak iddianame Sulh Ceza Mahkemesine sunulacak.

İddianamede şüpheliler hakkında 1 ila 3 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istenebilecek.

Soruşturmanın hukuki boyutunda ise, savcılık kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunacak. Hazırlanacak davaname mahkeme gönderilecek.

Burada belirlenen usulsüzlükler doğrultusunda kurultayın iptal edilmesi istenebilecek. Ancak bu konudaki son sözü hukuk mahkemesi söyleyecek. Kurultay iptal edilse de edilmese de, bundan ayrı şekilde ceza davası devam edebilecek.

İFADE VERMEYE GİTMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Savcılık, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’yi tanık sıfatı ile ifade vermeye çağırmıştı ancak iki isim de ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Savcılığın, zorla getirme yetkisi bulunmasına karşın kaynaklar bu yöntemin işletilmeyeceğini söyledi. Fakat, Kılıçdaroğlu’nun mağdur olduğu gerekçesiyle bilgi vermesinin faydalı olacağı görüşünü dile getirdi.

Yargı kaynakları soruşturmanın şeffaf şekilde yürütüldüğüne işaret etti. İfade alma ve delil toplama süreçlerinin devam ettiğine vurgu yaptı. Sonuca ulaşılması için titizlikle çalışıldığının altını çizdi.