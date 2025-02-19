Fatih Portakal CHP'deki aday adaylığı dilekçesinde o detaya dikkat çekti seçim baştan belli olmuş

CHP'de ön seçimde cumhurbaşkanı aday adaylığı için hazırlanan dilekçedeki isim kısmının ...'nun şeklinde bitmesine değinen Fatih Portakal, "Sanki Ekrem İmamoğlu için yapılmış. Seçim baştan belli olmuş." dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başladı. En az 20 milletvekilinin imzası ile aday olunabilirken, vekiller birden çok kişiye de imza verebiliyor.

Dilekçedeki isim kısmının nun şeklinde bitmesi "malumun ilanı" olarak yorumlandı. Sözcü TV'deki Ana Haber'de Fatih Portakal, bu duruma dikkat çekti. Başvuru dilekçesini ekranlara taşıyan Portakal, "CHP’de Cumhurbaşkanı adayı için bir form dolduruyorsunuz. Dilekçedeki isim kısmı '...'nun' şeklinde bitiyor. Mansur Yavaş’nun olmaz ama İmamoğlu için oluyor. Sanki Ekrem İmamoğlu için yapılmış. Seçim baştan belli olmuş." dedi.