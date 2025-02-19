Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik, "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettikleri görüntüleri paylaştı.

Türkiye olarak, barışın filizlendiği, çocukların korkusuzca gülümseyebildiği, şehirlerin yeniden hayat bulduğu bir Ukrayna hayalini paylaştıklarını belirten Emine Erdoğan, "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.