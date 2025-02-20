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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'un ifade verme işlemi tamamlandı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, yargıyı yönlendirme iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılıkta ifade veren iki isim, 'yurt dışına çıkış yasağı' talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İKİ İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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