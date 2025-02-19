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SAĞLIK

Yaşlı bireylerin evde bakımı Medipol'de masaya yatırıldı

Medipol Sağlık Grubu tarafından düzenlenen “Yaşlı Bireyin Evde Bakımı” Sempozyumu, yaşlı bakımının fiziksel ve psikolojik boyutlarını masaya yatırdı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yaşlı bireylerin evde kaliteli ve sağlıklı bakım alabilmesi için kritik konular ele alındı.

Medipol Sağlık Grubu ve Evde Bakım Derneği iş birliği ile “Yaşlı Bireyin Evde Bakımı Sempozyumu” Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, Evde Bakım Derneği Onursal Başkanı Zuhal Bahar, Medipol Sağlık Grubunun yöneticileri ve önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda; yaşlılıkta sık görülen sağlık problemlerinden evde bakım teknolojilerine, psikolojik destek yöntemlerinden “Evde Bakımda Sanat ve Şefkat Buluşması” temalı özel oturumlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Gün boyu sürenoturumlarda alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonelleri başarılı yaşlanma kavramını, evde sağlık hizmetlerinin temel gereksinimlerini ve dünya modellerini örneklerle anlattı.

“Yapmamız gereken çok iş var”
Evde bakım hizmetleri konusunda çok güzel işler başardıklarını dile getiren Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, “Hastanenin ilk açılışında böyle bir konu ne bizim gündemimizde ne de Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak yıllar içinde, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Kendi evde bakım hizmetimizin başlangıcından itibaren, birlikte nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı ve nereye gitmemiz gerektiğini tartıştığımızda, güzel işler başardık. Fakat neyi fark ettik? Yapmamız gereken işler, yaptıklarımızdan çok daha fazla.” diye konuştu.

 “İnsan hayatının en özel dönemlerinden birine odaklanmak için bir aradayız”
 Sempozyumun sadece sağlık hizmetleri ile ilgili değil insan onuru ve yaşam kalitesini korumayla da ilgili olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, “Bu sempozyum, yalnızca sağlık hizmetleriyle ilgili bir organizasyon olmanın ötesinde, insan onurunu ve yaşam kalitesini korumaya adanmış bir yolculuğun önemli bir durağıdır. Bugün, insan hayatının en özel dönemlerinden birine odaklanmak ve onun anlamını derinlemesine kavramak için bir araya geldik. Sempozyum boyunca konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, yaşlı bireyin özellikleri, aktif ve başarılı yaşlanma, yaşlı bakım modelleri, güvenli ev ortamı oluşturma gibi konularda bilgilerimizi artıracağız.“ ifadelerini kullandı.

“Evde sağlık teknolojileri gibi yenilikçi yöntemleri ele alacağız”
Etkinlik boyunca yaşlı yakınlarına da söz vererek farklı bakış açılarına da söz verdiklerini vurgulayan Kapancı, “Yaşlı bakımında multidisipliner yaklaşımların ve psikolojik sorunların önemini daha yakından kavrayacağız. Yaşlı bireylerin bakımında evde sağlık hizmetlerinin kritik rolüne odaklandığımız bu etkinlikte madalyonun öteki yüzüne de bakıp, sürece sadece sağlık profesyonellerinin gözünden değil, yaşlı bireylerin yakınlarının perspektiflerinden de bakıyor olacağız. Bunun yanı sıra evde sağlık teknolojileri ve evde tele sağlık uygulamaları gibi yenilikçi yöntemleri ele alacağız.” dedi.

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