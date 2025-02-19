Devlet Bahçeli'den gelen iyi haberler kimleri üzdü? Fatih Portakal CHP'nin aday formuna dikkat çekti

Flash Haber TV’de yayınlanan **Flash Gündem** programında Hadi Özışık ve Ersoy Dede, Türkiye gündemini değerlendirdi. Programda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, TBMM’de Celal Adan’ın yaptığı “Bahçeli manifestosu” konuşması, TÜSİAD’ın demokrasi vurgusu, CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı süreci ve Özgür Özel’in grup toplantısındaki açıklamaları ele alındı.

Flash Haber TV'de Hadi Özışık ve Ersoy Dede ile Flash Gündem programında Türkiye’nin öne çıkan siyasi gelişmeleri ele alındı.

Programda, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu değerlendirildi. Bahçeli’nin taburcu edilerek Ankara’ya döndüğü belirtilirken, MHP’li Celal Adan’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı “Bahçeli manifestosu” konuşması da gündeme taşındı.

Ayrıca TÜSİAD’ın ekonomi ve demokrasi vurgusu içeren açıklamaları, CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı sürecinde milletvekillerinin imza toplamaya başlaması ve Fatih Portakal’ın bu süreçle ilgili dikkat çeken yorumu masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki "darbe ittifakı" çıkışı da programda detaylı şekilde analiz edildi.