BIST 9.764
DOLAR 36,30
EURO 37,91
ALTIN 3.427,25
GÜNCEL

Devlet Bahçeli'den gelen iyi haberler kimleri üzdü? Fatih Portakal CHP'nin aday formuna dikkat çekti

Flash Haber TV’de yayınlanan **Flash Gündem** programında Hadi Özışık ve Ersoy Dede, Türkiye gündemini değerlendirdi. Programda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, TBMM’de Celal Adan’ın yaptığı “Bahçeli manifestosu” konuşması, TÜSİAD’ın demokrasi vurgusu, CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı süreci ve Özgür Özel’in grup toplantısındaki açıklamaları ele alındı.

Flash Haber TV'de Hadi Özışık ve Ersoy Dede ile Flash Gündem programında Türkiye’nin öne çıkan siyasi gelişmeleri ele alındı.

Programda, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu değerlendirildi. Bahçeli’nin taburcu edilerek Ankara’ya döndüğü belirtilirken, MHP’li Celal Adan’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı “Bahçeli manifestosu” konuşması da gündeme taşındı.

Ayrıca TÜSİAD’ın ekonomi ve demokrasi vurgusu içeren açıklamaları, CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı sürecinde milletvekillerinin imza toplamaya başlaması ve Fatih Portakal’ın bu süreçle ilgili dikkat çeken yorumu masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki "darbe ittifakı" çıkışı da programda detaylı şekilde analiz edildi.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim
İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim
Yaşlı bireylerin evde bakımı Medipol'de masaya yatırıldı
Yaşlı bireylerin evde bakımı Medipol'de masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Fatih Portakal CHP'deki aday adaylığı dilekçesinde o detaya dikkat çekti seçim baştan belli olmuş
Fatih Portakal CHP'deki aday adaylığı dilekçesinde o detaya dikkat çekti seçim baştan belli olmuş
İmamoğlu CHP'de direksiyonu ele geçirdi, Özgür Özel nerede?
İmamoğlu CHP'de direksiyonu ele geçirdi, Özgür Özel nerede?
Denizli'de sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'de sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
CHP’de 'şaibeli kurultay' krizi! Kurultay iptal edilecek mi?
CHP’de 'şaibeli kurultay' krizi! Kurultay iptal edilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı