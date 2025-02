İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim

Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece basına kapalı toplantıda "Çalışma arkadaşlarım birlikte siyaset yaptığım yol arkadaşlarım 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olmamı istiyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim. Cumhurbaşkanlığını da kazanacağım." dediğini söyledi.

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun iddialı seçim çıkışını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Şişli'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "ön seçim" başlıklı toplantıda İmamoğlu'nun net mesajlar verdiğini belirten Yarkadaş, İmamoğlu ve ekibinin yeni bir strateji kurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta bir toplantı yapıldığını ve bu ekibin İmamoğlu'na "Türkiye'de her şey iki günde unutuluyor. Sizin her gün gündemde olmanız lazım. Her gün bir gündemle kamuoyunun önüne çıkıp gündeme damga vurmanız lazım." dediğini aktardı.

İmamoğlu ve ekibinin bu stratejiyi hayata geçirdiğini söyleyen Yarkadaş, "Belli ki bu dava kuşatmalarına karşı İmamoğlu vites yükselterek gidecek" dedi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki toplantıya il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ilçe başkanları bir grup belediye meclis üyelerinin katıldığını belirten Yarkadaş, İmamoğlu'nun "Çalışma arkadaşlarım birlikte siyaset yaptığım yol arkadaşlarım 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olmamı istiyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim. Cumhurbaşkanlığını da kazanacağım." dediğini söyledi.

Yarkadaş, İmamoğlu'nun toplantıda bulunanlardan ön seçime yüzde 60'ın üzerinde katılım sağlanması talebinde bulunduğunu aktardı.