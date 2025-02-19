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MEDYA

Dursun Çiçek canlı yayında açıkladı: Adaylık için ön seçime katılacağım

Eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP'de Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılacağını duyurdu.

Dursun Çiçek CHP'de Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday olduğunu ilk kez tv100'de Kübra Par ile Farklı Açılar programında canlı yayında yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"TEK ADAYLI BİR ÖN SEÇİM DEMOKRATİK VE ETİK OLMAZ"

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz.

Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım."

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