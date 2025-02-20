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Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi zeminin durumu görüntülendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Galatasaray, saat 20.45’te AZ Alkmaar’ı konuk edecek. İstanbul’daki kar yağışının durmasıyla birlikte RAMS Park zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmazken, maç saatinde hava sıcaklığının 0 derece olması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul'da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park'ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 3 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması bekleniyor.

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