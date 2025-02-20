Aselsan'ın GÖKTAN Projesi'nde TOLUN hedefe tam isabetle ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testin başarıyla tamamlanmasını değerlendirerek, "TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı." ifadesini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'ndeki test sürecine ilişkin paylaşım yaptı.

GÖKTAN ile "gök vatan"a oyun değiştiren milli teknoloji imzası atıldığını belirten Görgün, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testin başarıyla tamamlandığını aktardı.

Proje kapsamındaki TOLUN mühimmatının niteliğine ilişkin bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:

"DeltaV roketi ile fırlatılan TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı. Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan-karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu. GÖKTAN'ın sahada önemli bir fark yaratacağına eminiz. Tüm mühendislerimizi tebrik ediyoruz. Savunma sanayimizin güç birliğiyle başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz."