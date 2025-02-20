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GÜNCEL

Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi o anlar güvenlik kamerasında

Sancaktepe'de karlı zeminde kayan otomobil, yol üzerindeki çocuğu önüne katarak sürükledi.

Mevlana Mahallesi Vekil Sokak'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaymaya başladı.

O sırada yol üzerinde bulunan çocuğu önüne katarak sürükleyen otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Ailesi tarafından yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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