Özgür Özel'den Dursun Çiçek açıklaması

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimde yarışacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çiçek'in adaylığının Meclis grubunun takdirine bağlı olduğunu ve yeterli desteği alması halinde ön seçimde yarışacağını belirtti.

26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek CHP'de Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday olduğunu ilk kez dün akşam tv100'de Kübra Par ile Farklı Açılar programında duyurmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇİÇEK’İN ADAYLIĞINA İLK AÇIKLAMA

CHP Lideri Özgür Özel, Dursun Çiçek’in adaylığı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sonuçta grubumuz takdir edecek. Herkes Dursun Bey’i tanıyor. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak”