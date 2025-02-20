CHP'li Dursun Çiçek CHP'den cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CHP'de adaylık seçiminin ikinci yarışanı olacağını canlı yayında açıkladı.

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CHP'de 25. ve 26. dönem milletvekilliği yapan emekli asker Dursun Çiçek, cumhurbaşkanı aday adaylığını canlı yayında ilan etti.

Çiçek, CHP'de Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday olduğunu ilk kez tv100'de Kübra Par ile Farklı Açılar programında canlı yayında yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım."

Adaylığını açıklayan Çiçek ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da adaylık başvurusu hakkında bilgilendirdiğini, yanıt olarak ise "sizin takdirinizdir" karşılığını aldığını söyledi.