Ukrayna'dan savaş açıklaması: Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin üç yıl boyunca savaşa göğüs gerdiğini ve kimsenin Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamayacağını belirtti. Bakan Sybiha, Ukrayna'nın Rusya'nın baskısına boyun eğmediğini vurgulayarak, var olma haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin üç yıl boyunca savaşa göğüs gerdiğini belirterek, "Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Avrupa'nın modern tarihindeki en korkunç askeri saldırıya, üç yıllık bir savaşa göğüs gerdiğini anımsattı.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukraynalıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "baskısına boyun eğmeyi reddettiğini" belirten Sybiha, "Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz. Var olma hakkımızı savunacağız." değerlendirmesini yaptı.