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Otobüste uyudu sanıldı, ölü bulundu

Otobüste uyudu sanıldı, ölü bulundu

Kayseri’den Bursa’ya giden yolcu otobüsünde uyuduğu sanılan 81 yaşındaki Enver Ekiz’in, terminale varıldığında hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kızı tarafından uyandırılamayınca sağlık ekiplerine haber verildi, Ekiz’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kayseri'den Bursa'ya seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuduğu zannedilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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