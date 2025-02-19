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Seyahat planı olanlar dikkat! Sefer iptalleri açıklandı

Seyahat planı olanlar dikkat! Sefer iptalleri açıklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20-22 Şubat tarihlerinde uçuş iptallerinin artırıldığını duyurdu. Yolcuların güncel bilgilere hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden ulaşması istendi.

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat'taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat'ta yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

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