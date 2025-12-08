BIST 11.007
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, ve Meltem Acet'in gözaltına alınması, Hande Sarıoğlu'nun da ifadeye çağrılması gündem olmuştu. Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası ortaya çıktı. Operasyonu bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgilerinin deşifre edilmesinin ateşlediği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen uyuşturucu operasyonu, sanat ve medya dünyasında deprem etkisi yarattı. Önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin ayrıntılı incelemesiyle yeni bağlantılara ulaşıldı ve soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler operasyonun seyrini değiştirdi. Şüphelinin kendi rızasıyla teslim ettiği telefonda WhatsApp ve Telegram yazışmaları, uyuşturucu temini ve ticaretiyle bağlantılı geniş bir iletişim ağı ortaya çıkardı.

Bu gelişmenin ardından sanat ve medya camiasından birçok isim mercek altına alındı. Daha önce Dilan–Engin Polat çifti, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Çoğu ünlünün test sonuçlarının temiz çıktığı, pozitif bulgu veren birkaç kişinin ise kullandıkları reçeteli ilaçları gerekçe gösterdiği öğrenildi. Bu kişiler arasında Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci gibi isimler bulunuyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; dijital delillerin detaylandırılmasıyla operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlaması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Üç spiker de Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek prosedürlere uygun şekilde ifade sürecini tamamladı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından Cebeci, Sarıoğlu ve Acet serbest bırakıldı.

