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CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar çıktı

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar çıktı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kurultayının iptali için açtığı davada tedbir istemi reddedildi.

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti.

Dilekçede, Özgür Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilerek, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" denilmişti.

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