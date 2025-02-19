İstanbul'da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri hizmete başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin desteğiyle Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında alımına karar verilen 200 Özel Halk Otobüsü'nden (ÖHO) 60'ı bugün hizmete başladı.

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Otobüslerin hizmete alımı dolayısıyla İETT İkitelli Garajı'nda düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İETT personeli ve bazı otobüs sahipleri katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, raylı sistemin önemine işaret ederek, otobüslerin üzerindeki yükün hafifletilmesi ve kaliteli bir yolculuğa ulaşılmasının şart olduğunu söyledi.

ÖTİS kapsamındaki araçlara dikkati çeken İmamoğlu, "Bu otobüslerimizin sarıya boyanmasını ben istedim. Gayet de memnunum. Birlikte hizmet ediyoruz. Özel Halk Otobüsünün eksiği varsa kapatacak, hatası varsa düzeltecek, hep beraber çalışacağız. Birlikte ayağa kalkacağız. O bakımdan evet, bu riski aldık ama doğru bir iş yaptık." dedi.

ÖHÖ ve İETT ayrımı yapmadıklarını vurgulayan İmamoğlu, otobüs alımında ÖTV ve KDV muafiyeti istediklerini dile getirdi.

Basında yer alan kaza ve arıza haberlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Her gün yanlı basında İETT'yi, tabiri caizse yalan ve uydurma haberlerle, yalan ve uydurma istatistiklerle yerle bir etmeye çalışan bir akıl, aynı şeyi metroya yapıyor, aynı şeyi metrobüse yapıyor. Manşetleri de 'Ekrem' diye atıyorlar bu arada. Ekrem, bu arada çok güzel bir isimdir. Gururla taşıyorum. Büyük dedemin bana emaneti. Peygamberimizin çok özel isimlerinden birisi. Ekrem'in anlamı mertliktir, cömertliktir. Bunu da taşımaya özenle gayret ediyorum." diye konuştu.

"Koca İstanbul tekerini döndürmek kolay değil"

Enflasyon ve maliyet artışları karşısında istedikleri zammı yapamadıklarını, ulaşımı İBB bütçesinden sübvanse ettiklerini söyleyen İmamoğlu, İBB'nin Özel Halk Otobüsü sahiplerine olan borçlarına ilişkin çözüm arayışlarının da devam ettiğini belirtti.

Otobüsçülerin sıkıntılarını bildiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben, ticaret adamıyım. Çek nedir, senet nedir? Bana göre benden iyi bilen yok. Doğduğum gün, babamın tezgahında mal alışverişinin içinde kendimi buldum. 1977'den beri, 6 yaşından beri ticaret tezgahını bilirim. Okuma-yazma bilmeden para üstü alıp, para üstü vermeyi bilen birisiyim. Elbette sıkıntılarımız var. 'Bizim kasamızda var da sizin cebinize gelmiyor' diye bir şey hiç düşünmeyin özel halk otobüsçü dostlarım. Olduğu an paylaşıyoruz. Koca İstanbul tekerini döndürmek kolay değil."