Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi!

Arnavutköy'de beton mikserini temizlerken içine düşen sürücü hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, caddede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.