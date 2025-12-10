BIST 11.194
DOLAR 42,60
EURO 49,86
ALTIN 5.785,79
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak hareket!

Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak hareket!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından "Rus gölge filosuna ait olduğu" tahmin edilen bir gemiye Odessa'daki bir limanda el konulduğu haber verildi.

Abone ol

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından "Rus gölge filosuna ait olduğu" iddia edilen bir geminin Odessa'daki bir limanda el konulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Gemide yapılan aramada, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan bölgelerindeki limanlara yasa dışı girişin kanıtlarını içeren sefer planları, kılavuz kartları, harita malzemeleri ve telsiz iletişim kontrol kayıtları bulundu." dedi.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna tarım ürünlerini yasa dışı olarak taşıdığı gerekçesi ile Odessa'nın ticari limanında bir geminin durdurulduğu ve el konulduğu belirtildi.

GEMİ ALIKONULDU

Geminin "Rus gölge filosuna" hizmet ettiği ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yük taşıdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SBU yetkilileri, Rusya kontrolündeki bir kuru yük gemisini Odessa'nın ticari limanında tespit etti. Gemi, bir Afrika ülkesinin bayrağı altında, bir parti çelik boru ihraç etmek üzere limana yanaşmıştı. Tam kapsamlı (Rusya-Ukrayna) savaştan önce geminin Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda tarım ürünlerini yasa dışı olarak ihraç etmek için en az 7 kez Sivastopol'a (limanına) girdiği öğrenildi."

Söz konusu geminin, Ocak 2021 sonuna doğru Kırım'dan Kuzey Afrika'ya yaklaşık 7 bin ton tahılı yasa dışı olarak taşıdığı aktarılan açıklamada, "Geminin alıkonulduğu sırada kaptan ve diğer 16 mürettebat üyesi gemideydi, bunlardan hepsi Orta Doğu’nun farklı ülkelerinin vatandaşlarıdır." ifadesi yer aldı.

"KONTROL KAYITLARI BULUNDU"

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemide yapılan aramada, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan bölgelerindeki limanlara yasa dışı girişin kanıtlarını içeren sefer planları, kılavuz kartları, harita malzemeleri ve telsiz iletişim kontrol kayıtları bulundu. Güvenlik Servisi'nin belgelerine göre, gemi, Ukrayna Varlıkların Soruşturulması ve Yönetimi Ajansı'na (ARMA) devredilmek üzere ele geçirildi."

Açıklamada, gemi sahibinin de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin yaptırımlar listesinde yer aldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta Ajax'a direnemedi
Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta Ajax'a direnemedi
İbrahim Seten 'resmen Piyango' diyerek açıkladı: Murat Kurum büyük destek verdi
İbrahim Seten 'resmen Piyango' diyerek açıkladı: Murat Kurum büyük destek verdi
Fed faiz kararı belli oldu
Fed faiz kararı belli oldu
Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı
Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz