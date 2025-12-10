İbrahim Seten 'resmen Piyango' diyerek açıkladı: Murat Kurum büyük destek verdi

Fenerbahçe'nin Ataşehir’deki arazisinin Emlak Konut GYO aracılığıyla 46 milyar TL’ye satılması spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Spor yorumcusu İbrahim Seten, satışın kulüp açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek sürece Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un güçlü destek verdiğini ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO desteğiyle, İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’deki 26 bin 250 metrekarelik arsayı ihale karşılığı satışa çıkardı. 32 firmanın katıldığı ihale sonucu arsa en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş’ye 46 milyar TL’ye satıldı. Satıştan Fenerbahçe ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde etti.

“BUNUN ADI RESMEN “PİYANGO”

Ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu. Seten açıklamasında, “Ataşehir mevzusu maalesef tam olarak anlaşılmadı Fenerbahçe kamuoyu tarafından… Spor alanı niteliğindeki konut inşaatına kapalı arazi; önce Ali Koç yönetimi tarafından planı değiştirilerek tam 70 bin metrekare konut yapılabilir hale getirildi.

"BAKAN MURAT KURUM BÜYÜK DESTEK VERDİ"

Bu aşamada Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla; Galatasaraylı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum büyük destek vererek Fenerbahçe'nin önünü açtı; 0’a yakın olan arazi değeri bir anda uçtu gitti..

Sonra Saran yönetimi tarafından Emlak GYO ile başarılı bir süreç yönetilerek 46 milyar liraya satıldı.. Bu paranın 16.5 milyarı (yüzde 20’si peşin) Fenerbahçe’nin büyük ortağı olduğu Akfin İnşaat’a kalacak.

Bitmedi… Fenerbahçe Koleji’nin arsasından da aynı yöntemle 40-50 milyon € arası gelir elde edilecek. Bundan sonra doğru yönetimle Fenerbahçe’nin para sorunu kalmayacağı gibi; Osimhen benzeri dev transferlere veya stat inşaatı gibi hiper projelere kaynak da doğmuş oldu.

"ÇOK BÜYÜK İŞ OLDU"

Bütün Fenerbahçelilerin Aziz Yıldırım, Ali Koç, Sadettin Saran yönetimlerine ve en başta da Galatasaraylı olduğu için eleştirilen Murat Kurum’a teşekkür etmesi lazım.. Demek ki bu işlerde kulüpçülük yok, doğru zamanlama ve projelendirme var. F.bahçe açısından çok büyük iş oldu” dedi.