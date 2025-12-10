BIST 11.216
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi

Antalya’da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildiği bildirildi. Ş.Ç’nin, belediyedeki bir işin halledilmesi karşılığında bir esnaftan 80 bin lira istediği iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Antalya'da "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan eski CHP İlçe Başkanı Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ç. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanlığı yapan S.Ç, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında bir esnaftan 80 bin lira istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

