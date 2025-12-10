Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, sporcu ve çalışanlara yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

Kulübün açıklamasında, son günlerde medyada "kulüpte yemek çıkmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Kulübün tüm faaliyetlerini "profesyonel anlayışla" sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde medyada yer alan 'Hatayspor Kulübünde yemek çıkmadığı' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. 6 Şubat depremi sonrasında şehrimizle birlikte kulübümüz de önemli maddi zorluklarla karşılaşmış olsa da Hatayspor tüm faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürmektedir. Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır. Gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmaması adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."