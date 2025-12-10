BIST 11.256
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu

Lezita, 2024'teki satış performansıyla Ekonomist dergisi tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 26. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22. kez gerçekleştirilen araştırmada, şirketlerin 2024 verileri baz alındı.

Ürünlerini 70'i aşkın ülkede tüketiciyle buluşturan Lezita, 2024'te 75 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Bu performansıyla şirket, Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kanatlı eti ihracatında birinci sırada yer aldı.

Şirket, 2024'te cirosunu yüzde 37 artışla 22,5 milyar liraya çıkarırken, üretimden dağıtıma kadar tüm süreci uçtan uca yöneten yapısıyla hem iç pazarda hem de ihracatta istikrarlı büyüme sergiliyor.

Temelleri 1969'a dayanan Abalıoğlu Grubu'nun "gıda sektöründeki deneyimini ileriye taşıma" hedefiyle 2006'da kurulan Lezita, bağımsız bir marka olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki son teknolojiyle donatılmış tesisinde üretimini sürdürüyor.

