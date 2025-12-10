BIST 11.279
|
Altın fiyatları için saat 22.00'yi bekleyin! İslam Memiş 2'li senaryoyu açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün saat 22.00'de faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise yarın yılın son faiz kararını duyuracak. Bu gelişmeler, piyasaların yönünü belirleyecek. Kritik veriler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede sadece kararın değil, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların da kritik olduğunun altını çizdi. Powell'ın söylemleri, yeni yılda göreve başlayacak Fed yönetiminin politikasına dair ilk ipucu olacak.

Türkiye'de gözler yarın saat 14.00'te açıklanacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında. Piyasa beklentisi, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde. Karar öncesi hem içeride hem dışarıda sakin seyreden piyasaların, Fed'in bu akşamki açıklamasından sonra hareketlenmesi bekleniyor.

Son günlerde sert hareketlerin izlendiği altın piyasasında fiyatlar yeniden dalgalı bir bandın içinde. Ons altın 4.193 dolar seviyesinde. Gram altın ise 5.800 liranın üzerinde işlem görüyor.Memiş, altının kısa vadede 4.040–4.200 dolar bandında seyrini sürdüreceğini ifade etti.

2026 YILI İÇİN İKİ SENARYO

 2026 yılı için ise iki geniş senaryo masada: alt bant 3.800 dolar, üst bant 4.800 dolar.

