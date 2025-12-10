Altın fiyatları için saat 22.00'yi bekleyin! İslam Memiş 2'li senaryoyu açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede sadece kararın değil, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların da kritik olduğunun altını çizdi. Powell'ın söylemleri, yeni yılda göreve başlayacak Fed yönetiminin politikasına dair ilk ipucu olacak.