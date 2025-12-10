BIST 11.256
DOLAR 42,61
EURO 49,63
ALTIN 5.750,76
HABER /  DÜNYA

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi'nden soruşturma açması istendi.

Abone ol

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino'nun Başkan Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi.

Infantino'nun FIFA'nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlal ettiği iddia edilen mektupta, "Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir" denildi.

Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki konuşmasında, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı FairSquare'in mektubunda, "FIFA başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi
Mustafa Destici uyardı: Bu tablo terörden daha tehlikeli
Mustafa Destici uyardı: Bu tablo terörden daha tehlikeli
Mehmet Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
Mehmet Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’de SİHA ile düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’de SİHA ile düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı
Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur'a "kasten öldürme" suçlaması
Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur'a "kasten öldürme" suçlaması