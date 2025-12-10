BIST 11.270
DOLAR 42,60
EURO 49,61
ALTIN 5.743,75
HABER /  DÜNYA

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’de SİHA ile düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’de SİHA ile düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Abone ol

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e ait bir SİHA tarafından Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı’na atılan bombanın şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan Filistinli Cihad Ebu Şab (37), kentteki Nasır Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda, İsrail’e ait SİHA'dan açılan ateş sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda İsrail’e ait bir SİHA ile düzenlenen başka bir saldırıda bir çocuk daha yaralanarak, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur'a "kasten öldürme" suçlaması
Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur'a "kasten öldürme" suçlaması
Nihat Doğan yeni sürecin şifresini canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı
Nihat Doğan yeni sürecin şifresini canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı
Kafkasya’nın Değişen Haritası: Türkiye–Azerbaycan İşbirliği Ekseninde Ermenistan’la Normalleşme Nasıl İlerliyor?
Kafkasya’nın Değişen Haritası: Türkiye–Azerbaycan İşbirliği Ekseninde Ermenistan’la Normalleşme Nasıl İlerliyor?
Halk TV'nin Google Keşfet isyanı! internet trafiği bu sitelere gidiyor
Halk TV'nin Google Keşfet isyanı! internet trafiği bu sitelere gidiyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan yönetime sert tepki
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan yönetime sert tepki
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: O isim kadroda olmayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: O isim kadroda olmayacak
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 13 zanlı adliyede
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 13 zanlı adliyede
Ayçiçeği yağına bakın ne katmışlar! 3 bin bidondan fazla meğer firma da...
Ayçiçeği yağına bakın ne katmışlar! 3 bin bidondan fazla meğer firma da...
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu! Ertelemeli kredi seçeneği...
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu! Ertelemeli kredi seçeneği...
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Marketteki etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık fark icraya taşındı
Marketteki etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık fark icraya taşındı
Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar'ın hesabındaki paraya bakın! MASAK raporu fena
Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar'ın hesabındaki paraya bakın! MASAK raporu fena