Halk TV'nin Google Keşfet isyanı! internet trafiği bu sitelere gidiyor

Google algoritmaları ile bir çok haber sitesini canından bezdirdi. Orjinal haber kaynakları yerine kopya içerikleri öne çıkaran Google, Halk TV haber sitesini de sansürlemeye başladı. İnternethaber.com'un da bir süredir yaşadığı gibi şimdi Halk TV, Google'ın keyfiyetine maruz kalıyor. Google trafiği internetteki seçtiği bir kaç siteye yönlendiriyor.

Google haber sitelerini algoritmaları ile altüst ediyor. İnternethaber'in de yaşadığı bu durumu şimdi Halk TV de yaşıyor. Haberleri Google tarafından alt sıralara atılırken, onlardan kopla çeken siteler ilk sıralarda yer alıyor. Google bu durumu 'algoritme' diye izah etse de tabloya bakıldığında bazı sitelere 'pozitif' ayrımcılık yaptığı, bazı siteleri ise kurallara uysa da sebepsiz delilsiz cezalandırdığı ortaya çıkıyor. 

Halk TV'yi canından bezdirdi
Şimdilerde aynı sıkıntıyı Halk TV'nin haber sitesi yaşıyor. Özgün haberleri dahi Google tarafından alt sıralara atılırken, keşfete kopyalayan sitelerin haberleri çıkıyor. 

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker yaşadıkları Google sansürünü sitelerinin manşetinden ortaya döktü... Bengü Şap Babaeker yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:
-İnternetin küresel devi Google, aylardır halktv.com.tr'ye ambargo uyguluyor. Haberlerimiz vitrine alınmıyor, arama sayfalarında gösterilmiyor. Halktv.com.tr'nin trafiği, dolayısıyla gelirleri Google terörü nedeniyle çok büyük oranda düşmüş durumda. Bu ambargoyu aşmak için Google ile defalarca temas kurduk, sorduk ama yeterli yanıtı alamadık.

Dolayısıyla bize neden karartma uygulandığını, internet trafiğinin niye sadece birkaç siteye yönlendirildiğini bilmiyoruz.

Google, başvurularımıza verdiği kısa yanıtlarda sık sık algoritma kriterlerini öne sürüyor. Yani iddialarına göre; Google kriterlerini karşılamayan içerikler öne çıkarılmıyor, bizim haberlerimizin de bu kriterleri karşılamıyor olabileceği ima ediliyor.

Aslında olansa şu: Bizim özel içeriklerimizi alıp yayınlayan sitelerde o haber bizde olduğundan daha çok okunuyor. Çünkü Google, haberin orijinalini değil kopyasını öne çıkarıyor. Bunu defalarca anlattık ama artık anlatmakla yetinmiyoruz, ispatlarıyla ifşa ediyoruz...

Bengü Şap Babaeker, Google'ın yaptıklarını örnekleri ile de yayınladı. Okumak için tıklayın

