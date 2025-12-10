Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a: Kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici

Yılmaz Özdil'in Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından Uğur Dündar'ın Sözcü'den ayrılmasına Özdil tepki gösterdi. Bugün İpek Özbey'le programında Dündar'a yanıt veren Özdil, "Torun sevmesi gerekenlerin TV'de kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından Sözcü TV’de yönetim ve kadro değişiklikleri yaşanmış, genel yayın yönetmeni ve çok sayıda muhabir işten çıkarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar son yazısında Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı.

Yaşananlara ilişkin olarak bugün açıklama yapan Özdil, üstü kapalı olarak Dündar hakkında, "Torun sevmesi gerekenlerin TV'de kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici" diye konuştu.

Dündar "Özdil cenazeme gelmeyeceksin" demişti

Dündar ile Özdil’in 2021’den bu yana süren gerginliği, Özdil’in Artı 1 TV’nin finansmanının Sezgin Baran Korkmaz’la bağlantılı olduğunu ima etmesiyle başlamış; Dündar ise bu iddiaya canlı yayında "Yediğim en ağır hançerlerden birisi. Özdil cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum. Namusuma şerefime nasıl ima yollu söz söylersin. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek karşılık vermişti.