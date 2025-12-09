BIST 11.215
HABER /  MEDYA

Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ile tarafından tanınan fenomen kayınvalide Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gelinim Mutfakta’ya gelini Gülcan Ekici ile birlikte katılan Besime Ekici, yarışmadaki kendine özgü üslubu ve güçlü karakteri sayesinde kısa sürede fenomen haline gelmişti.

ACI HABER GELİNİ TARAFINDAN DUYURULDU

Besime Ekici’nin vefat ettiği öğrenildi. Fenomen kayınvalide ile ilgili üzen haberi gelini Gülcan Ekici sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gülcan Ekici, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.”

Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu - Resim: 0

 Besime Ekinci’nin kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

