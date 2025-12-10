BIST 11.238
Çorum'da korkutan zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Çorum kara yolu Alaca Sincan mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Korkutan kaza da 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet H. yönetimindeki 33 AGS 784 plakalı gıda yüklü tır, Yozgat-Çorum kara yolu Alaca Sincan mevkisinde dere yatağına devrildi. Kazayı görüp yardım etmek isteyen Ahmet G'nin yol kenarına park ettiği 07 K 0978 plakalı otomobile ise arkadan gelen Müslüm K. idaresindeki 19 ADD 650 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Mehmet H. ve Müslüm K. ile aynı araçta bulunan Leyla K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.

Tır sürücüsü Mehmet H, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

