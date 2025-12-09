BIST 11.238
DOLAR 42,58
EURO 49,52
ALTIN 5.755,24
HABER /  SPOR

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarının ilk hafta programı açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da Chobani Stadı’nda oynanacak.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan grup müsabakalarında ilk haftanın programı belli oldu.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi, 23 Aralık Salı günü, Chobani Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırdan çıkanlara bakın!
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırdan çıkanlara bakın!
UNICEF, Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldüğünü bildirdi
UNICEF, Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldüğünü bildirdi