Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının ilk hafta programı açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan grup müsabakalarında ilk haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)