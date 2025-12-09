BIST 11.238
DOLAR 42,58
EURO 49,52
ALTIN 5.755,24
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi.  

Aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınırken, diğer gözaltı işlemleri sürüyor.  

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.” denildi. 

SPİKERLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon spikerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

 

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırdan çıkanlara bakın!
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırdan çıkanlara bakın!
UNICEF, Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldüğünü bildirdi
UNICEF, Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldüğünü bildirdi
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber