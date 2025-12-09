Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırdan çıkanlara bakın!

Fransa'dan Yalova Ro-Ro Limanı'na gemiyle gelen tırda yapılan kontrolde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro Limanı'na gelen, sürücülüğünü H.Y'nin yaptığı tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada, 48 paket içerisinde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuların Türkiye'deki alıcılarına yönelik olarak Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince yapılan operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 zanlının işlemleri sürüyor.