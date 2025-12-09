BIST 11.238
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu

Murat Cemcir'in iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede uygulanan yoğun tedavinin ardından durumunun iyileştiği, 5 gün süren yoğun bakım sürecinden sonra normal odaya alındığı ve doktorların son kontrolleri sonrası taburcu edildiği açıklandı.

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlenen başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.

Öte yandan Cemcir'in geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti. 

HASTANE 'TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR' DEMİŞTİ

İç kanama geçiren Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı: 

Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Toplam 5 gün yoğum bakımda kalan Cemcir'in 2 Aralık günü ise yoğun bakımdan çıktığı açıklanmıştı.

Oyuncunun tedavisine normal odada devam edeceği belirtilmişti. 

TABURCU OLDU

İç kanama nedeniyle hastanede yoğun bir tedavi sürecinden geçen Murat Cemcir, doktorların son değerlendirmelerinin ardından taburcu edildi.

Ünlü oyuncunun sağlık ekibi tarafından bir süre daha kontrollü şekilde takip edileceği ifade edildi.

