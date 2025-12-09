Monaco - Galatasaray / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Frasız ekibi Monaco'yla karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek kritik Monaco maçına çıkıyor. Puan alması halinde büyük olasılıkla ilk 24'ü garantileyecek olan sarı-kırmızılılar, galibiyet halinde ise ilk 8 ihtimalini sıcak tutacak.

Monaco 0 - 0 Galatasaray

17'Sallai'nin pasında ceza yayında topla buluşan Sara'nın vuruşunda savunmadan seken top kalecide kaldı.

13'Galatasaray sol kanattan Barış'la hızlı atağa kaltı. Barış pasını koşusunu sürdüren Jakobs'a verdi. Jakobs ceza sahası sol çizgisi üzerinden içeri ortaladı. Ceza sahasında İlkay'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

11'Sol kanattan gelişen Monaco atağında Henrique ceza sahasına girerken içeri ortalamak istedi. Sallai'nin ayak koyduğu top kornere gitti.

9'Monacolu oyuncular kendi yarı alanlarında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

6'İlkay'ın pasında sağ kanattan topla buluşan Sallai içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Monaco - Galatasaray ilk 11'ler

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Osimhen

334. AVRUPA RANDEVUSU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 119 defa sahadan galip ayrılırken, 125 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 505 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 127 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin 32'sini kazanırken, 64 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 130 gole karşı, kalesinde 217 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 31 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 19, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünde galibiyet alırken, 10 defa yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cimbom'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol gol sevinci yaşadı.

MONACO İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızlılar rakibini 2 kez mağlup ederken, Fransız ekibi de 3 defa kazandı. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Aslan'ın 7 golüne, Monaco 12 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 25 Ekim 2000 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken, Monaco evinde oynanan maçı 4-2 kazandı.

FRANSIZLARLA 21. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla bugüne kadar 21 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 9 defa da kaybetti. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Cimbom 23 gol kaydederken, kalesinde 36 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

Monaco ise Türk takımlarından Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadı. Fransız ekibi, Türk ekipleriyle yaptığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

LIGUE 1'DE 7. SIRADA

Bu sezon Ligue 1'de 15 karşılaşmaya çıkan Monaco, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. basamakta yer alıyor. Sebastien Pocognoli'nin öğrencileri, ligde son olarak deplasmanda Brest'e 1-0 yenilirken, son 5 haftada ise 1 kez kazandı.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup ederken, Club Brugge'a 4-1 yenildi. Fransız ekibi, Manchester City ile 2-2, Tottenham ile 0-0 ve Pafos ile de 2-2 berabere kaldı.

Monaco - Galatasaray müsabakasının oynanacağı II Louis Stadyumu, sarı-kırmızılıların tarihinde önemli bir yere sahip. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i, Mario Jardel'in attığı altın golle 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

İKİ TAKIMDA OYNAYAN FUTBOLCULAR

Galatasaray ile Monaco'da bugüne kadar birçok futbolcu forma giydi. Geride kalan yıllarda iki takımda; Shabani Nonda, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Ismail Jakobs ve Wilfried Singo top koşturdu. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz transfer döneminde Singo'yu Monaco'dan transfer etmişti.

CİMBOM'DA 6 EKSİK

Galatasaray'ın, Monaco maçı öncesinde önemli eksiklikleri bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Ünyay kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da karşılaşmada oynamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.