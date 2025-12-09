BIST 11.238
KIYAMDER'den Gazze'ye 750 bin doları aşan yardım

KIYAMDER’den Gazze’ye 750 bin doları aşan yardım

İnsani yardım kuruluşu KIYAMDER, Şubat–Ekim döneminde Gazze’ye gıda, su, sıcak yemek, ilaç ve çeşitli temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan yardımlar ulaştırdığını ve toplam yardım tutarının 750 bin doları aştığını açıkladı.

Türkiye’nin yardım kuruluşları arasında yer alan KIYAMDER unvanı ile bilinen Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gazze’deki sivillere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. KIYAMDER, Şubat–Ekim dönemini kapsayan 9 aylık süreçte bölgeye gıda kolisi, sebze, meyve, ekmek, konserve kurban eti, sıcak yemek, içme suyu, bebek maması, battaniye ve ilaç gibi çeşitli insani yardımlar ulaştırdı.

KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin DEMİR, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamasında, Gazze’ye ulaştırılan yardım miktarının 750 bin doları aştığını belirtti. Demir, “Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. Bölge halkının zor şartlar altındaki dirayetli duruşu hepimize güç veriyor. KIYAMDER ailesi olarak imkânlarımız doğrultusunda onların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Derneğin daha önce, Türkiye, Suriye, Gazze, Sudan, Somali ve Afganistan başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı birçok bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Demir, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.

