BIST 11.238
DOLAR 42,59
EURO 49,57
ALTIN 5.770,21
HABER /  GÜNCEL

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!

Geçtiğimiz aylarda Yalova'da yaşadığı evin camından aşağı düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümüne dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bir çok kişi olay esnasında yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin ölümüne sebep olduğunu iddia etmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Abone ol

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülter ve Ulu'nun işlemlerinin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Monaco - Galatasaray / Canlı anlatım
Monaco - Galatasaray / Canlı anlatım
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu