Kars'ta yoğun kar yağışı! 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 3, Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.