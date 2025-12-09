BIST 11.238
DOLAR 42,59
EURO 49,57
ALTIN 5.770,61
HABER /  MEDYA

Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı Kırmızı Beyaz programında kendisini hedef alan iddialara “kafasına huni takan arkadaşlar” diyerek sert tepki gösterdi.

Abone ol

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki Kırmızı Beyaz programında yaptığı açıklamalarda özellikle kendisine yönelik eleştirileri “kafasına huni takan arkadaşlar” diyerek sert bir dille hedef aldı. Özdil, bu kişilerin kendisini “Kılıçdaroğlu’nun adamı” ya da “Tayyip Erdoğan’ın adamı” şeklinde yaftaladığını belirterek, “2010 yılından beri guguk kuşu operasyonunu anlatıyorum, başıma gelmeyen kalmadı; insan bu kadar kafasına huni takarak dolaşabilir” sözleriyle tepki gösterdi.

Konuşmasında medya düzenine ilişkin eleştirilerini sürdüren Özdil, AK Parti döneminde medyanın bir bölümünün yandaşlaştırıldığını, gazetecilerin satın alınarak yeni bir medya düzeni yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Bu süreçte Sözcü gazetesi ve Sözcü TV’nin bu baskılara karşı durduğu için hedef alındığını vurguladı. Özdil, “Bu televizyon namuslu bir patronun, namuslu çalışanlarının televizyonu” diyerek kurumuna sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!
Monaco - Galatasaray / Canlı anlatım
Monaco - Galatasaray / Canlı anlatım
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Van'da korkunç kaza! 5 Kişi yaralandı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı
Bakan Kurum'a Selçuk Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı