Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı "Hangisi Türkiye'dedir?' sorusunda seyirci joker hakkını kullandı. Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü şıkları karşısında zorlanan yarışmacının seyirciye yönelik ettiği laf sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Nesrin Ulus damga vurdu.

Genç yarışmacıya 10 bin TL değerindeki "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı.

CEVAP "C" ŞIKKI ÇIKTI

Soruda kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciler yanıtlarda yüzde 100 oranıyla "C şıkkı Valens Su Kemeri" yönünde oy kullandı.

Ancak Nesrin Ulus, karar vermeden önce stüdyoda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞRU YANIT VERDİ

Tereddüt yaşayan yarışmacı yine de "C şıkkı Valens Su Kemeri" dedi ve soruya doğru yanıt verdi.

Nesrin Ulus yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrılırken, seyirciye yönelik sözü sosyal medyada gündem oldu.