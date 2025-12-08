BIST 11.142
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar

İMRALI'da Terörsüz Türkiye heyeti ile terörist Abdullah Öcalan arasında yapılan 'mahrem' görüşmenin detaylarına dair kulis bilgisini İsmail Saymaz aktardı. Görüşme tutanağının orjinal halinin 62 sayfa olduğu, özetin ise 17 sayfa olarak çıkarıldığı öğrenildi. İsmail Saymaz, 17 sayfada yer alan taleplere dair de bilgi verdi.

İMRALI görüşmesine dair 16 sayfa denilen tutanak Beştepe’ye göre 17 sayfa; ham hâli ise 62 sayfa. İsmail Saymaz Halk TV'deki köşe yazısında 17 sayfalık özetten bilinmeyenleri aktardı. İsmail Saymaz'ın Beştepe’ye yakın kaynaklardan aktardığı kulis bilgisine göre; görüşme tam 2 saat 50 dakika sürdü. Saymaz şu detayları paylaştı:

-"Bu arada Beştepe’ye yakın kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla Öcalan’la yapılan görüşme 2 saat 50 dakika sürmüş. Görüşmenin ham tutanağı 62 sayfa tutuyor. Tekrar ifadeler ayıklandıktan ve metin tashih edildikten sonra 17 sayfaya inmiş.

'MAHREM' GÖRÜŞME YAYINLANMAYACAK
Beştepe'deki kaynaklar, bu 17 sayfalık tutanakta "toplumu rahatsız edecek bir ifade bulunmadığını” ve devletin "yasadışı bir örgüt lideriyle yaptığı mahrem görüşmeyi devletin yayınlama gibi bir tavrı olamayacağını" savunuyor.

PKK'LILAR TÜRKİYE'YE Mİ GELECEK?
İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Öcalan ile yürütülen görüşmelerde "geçiş süreci hukuku" konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamadı. Saymaz şunları yazdı:

"Öcalan ile müzakerede geçiş süreci hukuku üzerinde uzlaşmaya varılmış değil. Dağdakilerin ne şekilde döneceği ve hangi yasal işleme tabi tutulacağı netleşmedi.

-Üst düzey PKK’lıların üçüncü ülkelere gönderileceği söyleniyordu. Ancak şimdi Bese Hozat, kendilerinin de Türkiye’ye dönerek, siyasete katılacağını ifade ediyor. Cezaevindeki PKK’lıların durumu da belirsizliğini koruyor.

YENİ ANAYASA İÇİN TARİH VERDİLER

-"Beştepe’ye yakın çevreler geçiş süreci ile demokratikleşmenin ayrı aşamalar olduğunu; silahların bırakılması, örgütün feshi ve terörün tasfiyesinden sonra demokratikleşme faslının açılacağını söylüyor.
-Bu fasıl yeni anayasa çalışması çerçevesinde planlanıyor. Hatta tarih veriliyor.
-Gelecek yıl 1 Ekim’den sonra…"
