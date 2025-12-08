BIST 11.007
Dehşet! Eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp fotoğrafını çekti

Anadolu Ajansı
Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan ve yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.

A.A. idaresindeki otomobil, evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı.

Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı. A.A. gözaltına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

